 В реабилитационном центре бурых медведей уснули на зиму всего трое косолапых из 32-х - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В реабилитационном центре бурых медведей уснули на зиму всего трое косолапых из 32-х
24.12.2019 16:02
В Карпатском реабилитационном центре на зиму уснули только трое медведей из 32-х: названа причина Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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