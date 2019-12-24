 Стало известно, во сколько обошлась поездка Зеленского на нормандскую встречу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Стало известно, во сколько обошлась поездка Зеленского на нормандскую встречу
24.12.2019 18:28
Названа стоимость поездки Зеленского в Париж на нормандскую встречу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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