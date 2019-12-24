Неполитические Сводки
- В Иране из-за протестов погибли уже 1,5 тысячи человек
- Лукашенко рассказал, какую опасность Украина несет для России и Беларуси
- Давайте забудем о распрях: Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством
- Американские военные начали отслеживать маршрут Санта-Клауса
- В Нафтогазе рассказали, когда намерены подписать контракт на транзит газа
|Давайте забудем о распрях: Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством
|24.12.2019 20:17
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