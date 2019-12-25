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Неполитические Сводки

В России один из городов украсили ледовыми скульптурами с мертвыми рыбами, которых потом выковыряли
25.12.2019 22:10
В Тюмени выковыривали дохлых рыб из ледяных скульптур, украшавших город Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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