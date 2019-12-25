 В Одесской области суд избрал меру пресечения двоим подросткам, которые раздели и пытали ребенка - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

В Одесской области суд избрал меру пресечения двоим подросткам, которые раздели и пытали ребенка
25.12.2019 22:28
В Одесской области 11-летнего мальчика раздели и пытали на камеру подростки Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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