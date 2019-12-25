 В прокуратуре Крыма заявили об открытии дела из-за незаконного проезда поезда по Крымскому мосту - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...

Неполитические Сводки

В прокуратуре Крыма заявили об открытии дела из-за незаконного проезда поезда по Крымскому мосту
25.12.2019 22:46
Прокуратура Крыма открыла дело по факту пересечения границы поездом из РФ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->