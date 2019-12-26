Неполитические Сводки
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- В Одессе 16 опознанной жертвой пожара стал директор Института морской биологии
- Во Франции из-за стрельбы пострадал подросток и еще двое человек
- В Киеве столкнулись два автомобиля: есть жертвы
|В Одессе 16 опознанной жертвой пожара стал директор Института морской биологии
|26.12.2019 09:38
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