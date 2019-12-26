 Бывшая королева красоты потеряла половину черепа из-за неудачного лечения - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Бывшая королева красоты потеряла половину черепа из-за неудачного лечения
26.12.2019 12:42
В США бывшая королева красоты лишилась половины черепа из-за неудачной диагностики болезни Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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