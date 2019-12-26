 Нафтогаз и Газпром проведут в Вене переговоры по новому контракту на транзит газа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Нафтогаз и Газпром проведут в Вене переговоры по новому контракту на транзит газа
26.12.2019 13:19
Нафтогаз и Газпром проведут встречу, на которой обсудят условия нового контракта на транзит газа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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