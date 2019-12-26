 Испытательный аппарат Японского космического агентства попал в книгу рекордов Гиннеса - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Испытательный аппарат Японского космического агентства попал в книгу рекордов Гиннеса
26.12.2019 14:14
Испытательный аппарат Японского аэрокосмического агентства попал в книгу рекордов Гиннеса Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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