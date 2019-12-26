Неполитические Сводки
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|Испытательный аппарат Японского космического агентства попал в книгу рекордов Гиннеса
|26.12.2019 14:14
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