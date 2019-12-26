 Выбитые зубы, сотрясение мозга, смещение позвонков: жуткие подробности избиения военнослужащей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Выбитые зубы, сотрясение мозга, смещение позвонков: жуткие подробности избиения военнослужащей
26.12.2019 23:26
Стали известны жуткие подробности количества нападений и избиений женщины-военнослужащей из-за того, что она протестовала против коррупции Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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