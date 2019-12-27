 В Киеве откроется "кризисная комната" для женщин, которые переживают домашнее насилие - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
В Киеве откроется "кризисная комната" для женщин, которые переживают домашнее насилие
27.12.2019 11:05
В Киеве к весне откроется "кризисная комната" для женщин, которые переживают домашнее насилие Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->