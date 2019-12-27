 Британские ученые обеспокоены большим количеством спутников Маска, которые мешают наблюдению - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Британские ученые обеспокоены большим количеством спутников Маска, которые мешают наблюдению
27.12.2019 14:43
Ученые обеспокоены большим количеством спутников Илона Маска, которые мешают наблюдать за космосом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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