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|Британские ученые обеспокоены большим количеством спутников Маска, которые мешают наблюдению
|27.12.2019 14:43
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