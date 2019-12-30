Неполитические Сводки
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|В Австралии из-за риска распространения пожаров эвакуировали десятки тысяч людей
|30.12.2019 08:53
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