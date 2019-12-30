 Во Франции около ста человек два часа провели на поломанной канатной дороге, ожидая спасения - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Во Франции около ста человек два часа провели на поломанной канатной дороге, ожидая спасения
30.12.2019 09:31
Более двух часов в воздухе: во Франции из-за поломки канатной дороги 97 человек несколько часов провели в ожидании спасения Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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