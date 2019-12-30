 Засудили за эксперимент: в Китае ученого посадили за смену генома эмбриона - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

Засудили за эксперимент: в Китае ученого посадили за смену генома эмбриона
30.12.2019 10:07
В Китае ученого посадили на три года за изменение генома эмбриона Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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