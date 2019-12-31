 Опасные игры: в Черниговской области мальчик поджег веранду с канистрами бензина, играя со спичками - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Опасные игры: в Черниговской области мальчик поджег веранду с канистрами бензина, играя со спичками
31.12.2019 09:52
В Черниговской области восьмилетний мальчик поджег веранду с канистрами бензина Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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