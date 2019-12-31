Неполитические Сводки
- Нацполиция переходит в усиленный режим работы в новогоднюю ночь
- В Китае 27 человек заразились пневмонии неизвестного происхождения
- В Румынии хирург поджег пациенту электроскальпелем во время операции
- Опасные игры: в Черниговской области мальчик поджег веранду с канистрами бензина, играя со спичками
- Дорогая Германия: цены на недвижимость в стране резко возросли
|В Китае 27 человек заразились пневмонии неизвестного происхождения
|31.12.2019 10:46
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