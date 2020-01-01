 В первую ночь 2020 года оператор ГТС Украины успешно начала работу по транспортировке газа - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В первую ночь 2020 года оператор ГТС Украины успешно начала работу по транспортировке газа
01.01.2020 13:11
В первую ночь 2020 года оператор ГТС Украины успешно начала работу по транспортировке газа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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