 Два украинских телеканала показали в новогоднюю ночь поздравление Петра Порошенко вместо Зеленского - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Два украинских телеканала показали в новогоднюю ночь поздравление Петра Порошенко вместо Зеленского
01.01.2020 13:30
Два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали поздравление от Петра Порошенко вместо Зеленского Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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