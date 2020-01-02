 Защищать вас, как и всех других людей: Ангела Меркель опубликовала необычное новогоднее поздравление - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

Защищать вас, как и всех других людей: Ангела Меркель опубликовала необычное новогоднее поздравление
02.01.2020 11:58
Ангела Меркель опубликовала нестандратное новогоднее поздравление, в котором предупредила об опасности климатической ситуации Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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