 Кулеба объяснил, почему Украина не возвращается к прямым поставкам газа из РФ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Кулеба объяснил, почему Украина не возвращается к прямым поставкам газа из РФ
02.01.2020 12:35
Кулеба рассказал, почему Украина не возвращается к прямым поставкам российского газа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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