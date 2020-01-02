 Наталья Водянова заявила, что выходит замуж за миллиардера Арно после восьми лет отношений - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

Наталья Водянова заявила, что выходит замуж за миллиардера Арно после восьми лет отношений
02.01.2020 13:13
Супермодель Наталья Водянова заявила, что они с миллиардером Арно решили пожениться спустя 8 лет отношений Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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