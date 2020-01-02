 Витренко заявил, что плату за транзит российского газа засекретили - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Витренко заявил, что плату за транзит российского газа засекретили
02.01.2020 15:03
Витренко заявил, что плату за транзит российского газа засекретили Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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