 Венедиктова заявила о намерении увеличить количество следователей в ГБР по делам Майдана - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Венедиктова заявила о намерении увеличить количество следователей в ГБР по делам Майдана
03.01.2020 15:49
Ирина Венедиктова вскоре подаст на рассмотрение президенту новую структуру ГБР Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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