Неполитические Сводки
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- Впервые за много лет минимальная зарплата в Украине превысила аналог в России и Беларуси
|Украина будет экспортировать "коньяк Украины" и "шампанское Украины" до 2026 года
|04.01.2020 16:08
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