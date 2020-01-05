 Вот и поздравил: в Одессе мужчина ударил женщину ножом за то, что она вовремя не открыла дверь - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Вот и поздравил: в Одессе мужчина ударил женщину ножом за то, что она вовремя не открыла дверь
05.01.2020 17:11
Мужчина пришел поздравить женщину с Новым годом, а в результате ударил ее ножем Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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