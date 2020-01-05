 Гончарук: за три недели в Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Гончарук: за три недели в Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС
05.01.2020 17:29
Гончарук заявил, что за три недели было разоблачено 439 нелегальных АЗС Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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