 К расследованию резонансного убийства в Каховке привлекли прокуроров из Офиса Генпрокурора - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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К расследованию резонансного убийства в Каховке привлекли прокуроров из Офиса Генпрокурора
06.01.2020 09:37
Расследованием убийства в Каховке займутся прокуроры из Офиса Генпрокурора Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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