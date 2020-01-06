 В Германии полицейский застрелил мужчину, напавшего на патрульных с ножом - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Германии полицейский застрелил мужчину, напавшего на патрульных с ножом
06.01.2020 15:07
В Германии полицейский застрелил угрожавшего ему мужчину Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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