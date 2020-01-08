 Потеряли главную достопримечательность: в Пуэрто-Рико упала знаменитая арка Пунта Кентана - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Потеряли главную достопримечательность: в Пуэрто-Рико упала знаменитая арка Пунта Кентана
08.01.2020 08:49
В Пуэрто-Рико из-за землетрясений упала знаменитая арка Пунта Кентана Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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