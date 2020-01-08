 Песня за билетик: в Харькове кондуктор предлагал пассажирам спеть вместо оплаты проезда - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Песня за билетик: в Харькове кондуктор предлагал пассажирам спеть вместо оплаты проезда
08.01.2020 10:01
В Харькове кондуктор троллейбуса на Рождество предлагал пассажирам спеть песню и не платить за проезд Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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