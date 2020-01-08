 В Офисе Генпрокурора заявили о начале расследования крушения пассажирского авиалайнера в Иране - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Офисе Генпрокурора заявили о начале расследования крушения пассажирского авиалайнера в Иране
08.01.2020 12:29
Генпрокуратура Украины начала расследование крушения самолета МАУ в Иране Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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