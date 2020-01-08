 Украинские мобильные операторы предоставили льготы на связь с Ираном после авиакатастрофы - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Украинские мобильные операторы предоставили льготы на связь с Ираном после авиакатастрофы
08.01.2020 17:58
Ряд украинских мобильных операторов предоставил льготы на связь с Ираном после катастрофы Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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