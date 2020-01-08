 В Иране утверждают, что у пилотов самолета МАУ после взлета пропала связь с диспетчером - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Иране утверждают, что у пилотов самолета МАУ после взлета пропала связь с диспетчером
08.01.2020 18:34
В Иране заявили, что после взлета украинского самолета с ним пропала связь Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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