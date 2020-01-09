 Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после крушения авиалайнера МАУ в Иране - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после крушения авиалайнера МАУ в Иране
09.01.2020 00:01
В Украине проверят весь гражданский флот после крушения авиалайнера МАУ в Иране Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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