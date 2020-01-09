 В ГТС рассказал о несанкционнированном изъятии газа на сумму 10 млрд грн - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В ГТС рассказал о несанкционнированном изъятии газа на сумму 10 млрд грн
09.01.2020 20:04
Гендиректор ГТС заявил о ежегодном несанкционированном изъятии газа на 10 млрд грн Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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