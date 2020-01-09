 Пока Зеленский провел совещание по Boeing - в Пентагоне заговорили об участии ракеты в аварии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Пока Зеленский провел совещание по Boeing - в Пентагоне заговорили об участии ракеты в аварии
09.01.2020 20:40
Зеленский провел совещание по крушению Boeing, а Пентагон заявил о возможном участии иранской ракеты в аварии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->