Неполитические Сводки
- Австралийские утверждают, что из-за пожаров погибло около 1 млрд животных
- Пока Зеленский провел совещание по Boeing - в Пентагоне заговорили об участии ракеты в аварии
- В Госстате заявили о двукратном снижении роста цен
- В ГТС рассказал о несанкционнированном изъятии газа на сумму 10 млрд грн
- В ОП заявили об осмотре деталей Boeing 737 и сборе ДНК жертв
|Пока Зеленский провел совещание по Boeing - в Пентагоне заговорили об участии ракеты в аварии
|09.01.2020 20:40
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