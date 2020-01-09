 Австралийские утверждают, что из-за пожаров погибло около 1 млрд животных - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Австралийские утверждают, что из-за пожаров погибло около 1 млрд животных
09.01.2020 20:59
В университете Сиднея ученые насчитали около 1 млрд погибших в результате пожаров животных Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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