 В Иране заявили, что после атаки на базы США отключили навигационные системы самолетов США - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Иране заявили, что после атаки на базы США отключили навигационные системы самолетов США
09.01.2020 21:17
Иран заявил об атаке на навигационные системы самолетов США Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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