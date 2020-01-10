 Офис генпрокурора опроверг информацию о телефонном звонке стюардессы матери и рассказе об обстреле - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Офис генпрокурора опроверг информацию о телефонном звонке стюардессы матери и рассказе об обстреле
10.01.2020 01:31
Офис гепрокурора дал официальное опровержение информации о звонке члена экипажа во время падения самолета Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->