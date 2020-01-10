 В музее Лондона переместили восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри из-за последних событий - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В музее Лондона переместили восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри из-за последних событий
10.01.2020 16:20
В лондонском музее мадам Тюссо переставили фигуры Меган Маркл и принца Гарри из-за скандала Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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