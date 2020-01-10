 Зеленский обсудил с Помпео крушение украинского самолета в Иране - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский обсудил с Помпео крушение украинского самолета в Иране
10.01.2020 16:38
Зеленский провел телефонный разговор с госсекретарем США Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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