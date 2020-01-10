 В Еврокомиссии прокомментировали версию о ракете, которая сбила самолет МАУ в Иране - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Еврокомиссии прокомментировали версию о ракете, которая сбила самолет МАУ в Иране
10.01.2020 17:15
Крушение украинского самолета в Иране - Еврокомиссия ждет независимого расследования Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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