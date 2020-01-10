 Пристайко: Украинские эксперты имеют полный доступ к черным ящикам самолета МАУ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

Пристайко: Украинские эксперты имеют полный доступ к черным ящикам самолета МАУ
10.01.2020 18:46
Пристайко заявил, что Украина получает полное сотрудничество от Ирана по крушению самолета МАУ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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