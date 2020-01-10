 В МИДе заявили, что Украина не исключает ни одной версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Неполитические Сводки

В МИДе заявили, что Украина не исключает ни одной версии авиакатастрофы самолета МАУ в Иране
10.01.2020 19:24
Пристайко заявил, что Украина не исключает ни одной версии касательно причин крушения самолета МАУ Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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