В Иран отправили делегацию из канадских специалистов для расследования аварии Boeing, поскольку Еврокомиссия не верит в аварию из-за ракеты Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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