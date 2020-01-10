 В Иран отправили специалистов из Канады, поскольку Еврокомиссия не признает ракетный обстрел Boeing - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Иран отправили специалистов из Канады, поскольку Еврокомиссия не признает ракетный обстрел Boeing
10.01.2020 20:00
В Иран отправили делегацию из канадских специалистов для расследования аварии Boeing, поскольку Еврокомиссия не верит в аварию из-за ракеты Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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