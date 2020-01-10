Неполитические Сводки
- Скандальная девушка Илона Маска подтвердила беременность новым
- СБУ рассматривает две основные версии крушения самолета: появились данные переговоров диспетчера
- В Одессе мужчина стрелял из квартиры по детям на площадке
- Глава Bellingcat заявил, что иранцы бульдозерами зачистили место крушения Boeing
- Столтенберг: Самолет, возможно, был сбит иранскими системами ПВО
|СБУ рассматривает две основные версии крушения самолета: появились данные переговоров диспетчера
|10.01.2020 21:13
|
Поделитесь статьей с друзьями