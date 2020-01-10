 СБУ рассматривает две основные версии крушения самолета: появились данные переговоров диспетчера - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
СБУ рассматривает две основные версии крушения самолета: появились данные переговоров диспетчера
10.01.2020 21:13
СБУ рассматривает две основные версии крушения самолета: специалисты получили полный доступ к переговорам экипажа Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->