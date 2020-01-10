 Украэрорух получил сертификат, разрешающий подготавливать авиадиспетчеров по новым правилам - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Украэрорух получил сертификат, разрешающий подготавливать авиадиспетчеров по новым правилам
10.01.2020 22:07
Госпредприятие "Украэрорух" получило сертификат, разрешающий подготавливать авиадиспетчеров по новым правилам Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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