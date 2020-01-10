Неполитические Сводки
- В связи с решением Меган Маркл и принца Гарри Елизавета II срочно созвала королевскую семью
- Канада и Франция направили в Тегеран специалистов для расследования крушения самолета МАУ
- Пристайко: Украина получила от США данные о крушении самолета МАУ
- В Иране отрицают все обвинения касательно запуска ракеты по украинскому самолету
- В Иране заявили, что свезли в ангар обломки украинского самолета
|В Иране отрицают все обвинения касательно запуска ракеты по украинскому самолету
|10.01.2020 23:40
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